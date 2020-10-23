Hırdavat sektörü hibrit modeli ile İstanbul'da buluşacak

Hırdavat sektörü 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da buluşacak.

Sektörün halihazırda 200'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu 8,2 milyar dolar büyüklüğünde ihracatı olan hırdavat sanayi sektörünün en verimli şekilde gelişip, global ölçekte rekabetçi tüm pazarlarda söz sahibi olabileceği zemini oluşturmak için, Hardware Eurasia Fuarı'nın, hırdavat pazarına üretim yapan ve hırdavat ürünlerini pazarlayan tüm paydaşların güçlerini birleştireceği yeni bir platformu olacağını ifade etti. Pandeminin ve uluslararası konjonktürün etkisi ile Amerika, Latin Amerika ve Uzak Doğu'dan Türk hırdavat ürünlerine olan talebin arttığını belirten Tecdelioğlu, pandemiye rağmen ilk 9 ayda 4,5 milyar dolar ihracat yapan ve 2021 yıl sonu için 7 milyar dolar ihracat hedefleyen Hırdavat sektörünün ihracatına fuarın ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Canlı fuarın gücü ile dijital uygulamaların yenilikçi yüzünün bir araya getirildiği hibrit fuar modeli uygulanacak. Bu sayede katılımcılar ulaşmayı amaçladıkları tüm ziyaretçi profili ile temas edilebilecek. Gerek dijital kayıt ve kapı giriş süreçleriyle gerekse katılımcı portalında yapılan geliştirmeler ile fuar alanındaki tüm süreçler temassız olarak gerçekleşecek.