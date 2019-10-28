Hırdavat sektöründe hedef 8.5 milyar dolar ihracat

Hırdavat sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD), Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Türkiye genelinde hırdavat sektöründe 14 bin firma bulunuyor. Sektör olarak 650 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2018 yılında 7.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl 8.5 milyar doları sektör olarak aşacağız. Cari açığa son derece önemli bir katkı sağlıyoruz” dedi.

Hırdavat sektörünün kg başı ihracat birim fiyatının Türkiye ortalamasının tam 4 katı olduğunu aktaran Tecdelioğlu, “Sektör olarak kg başı ihracat birim fiyatımız 5,37 dolar. Kg başı ihracat birim fiyatı 1,38 dolar olan Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 katıyız. Hırdavat sektörü olarak birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında Almanya, Irak, Fransa, Romanya, ABD, İngiltere, İsrail, Hollanda, İtalya ve Mısır yer alıyor. Önümüzde gidecek çok yolumuz var. Türk hırdavat sektörü dünya pazarında 23. sırada bulunuyor, hedefimiz kısa süre içerisinde ilk 10'a girmek” dedi.