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Hırsızlar kaçtı, bekçi kovaladı

Bahçelievler’de hırsızlar ve bekçi arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler'de hırsızlar ve bekçi arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerden biri gözaltına alındı, polisin diğer zanlıları yakalama çalışması sürüyor.


Olay, 6 Ağustos Perşembe günü, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Aracın içerisinde bulunan kişiler karşılarında bekçileri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler ve bekçiler arasında kovalamaca başladı. Şüphelilerden biri kısa sonra yakalanırken diğer 3 kişi kaçarak kayıplara karıştı.



Yakalanan zanlı kısa süre önce yüz binlerce TL değerinde hırsızlık yapmış


Gözaltına alınan Tuncay G. (20) ve kaçan diğer 3 kişinin, bekçilerin önlerini kesmesinden 1 saat kadar önce Bahçelievler'de iki ayrı eve girdikleri, bir evden 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya ile otomobil anahtarı; diğer evden ise 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya ile birlikte bir adet otomobil anahtarı çalan kişiler olduğu ortaya çıktı. Çalınan ziynet eşyaları, elektronik eşyalar ve otomobiller sahiplerine teslim edildi. Zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Şüpheli tutuklandı


Emniyette sorguya alınan Tuncay G.'nin 11 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tuncay G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, olayın şüphelisi olan diğer 3 kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kapüşonlu ve yüzleri maskeli şüphelilerin bir binadan çıktıkları, daha sonra kaçmaya başladıkları, bir bekçinin de onların peşinden gittiği görüldü.

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