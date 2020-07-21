İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelilerinden adliyeye yolunda ilginç söz

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde otomobillerden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde otomobillerden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı. Olay anlarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "Akşam televizyona çıkacağız" dedi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Kağıthane, Bahçelievler, Esenler ve Bağcılar'da meydana gelen 4 ayrı otomobilden teyp, konsol ve navigasyon cihazı çalınması olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve daha sonra kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



4 şüpheli yakalandı


Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu olayın şüphelisi oldukları belirlenen 4 kişi, 8 Temmuz günü Esenler'de gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Adliye yolunda şoke eden sözler


Burada işlemleri tamamlanan İrfan A., Vedat Ö., Enes O. ve Ramazan M. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin adliye yolunda söylediği, "Akşam televizyondayız" sözü ise hayrete düşürdü. 4 ilçede meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Hırsızlık anları böyle görüntülendi


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kırmızı renkli bir araçla hedef olarak belirledikleri otomobillerin yanına geldikleri, daha sonra camlarını kırarak içerisindeki değerli eşyaları çaldıkları ve aynı araçla oradan ayrıldıkları görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.