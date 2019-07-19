İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelilerini market çalışanları suçüstü yakaladı

Esenyurt’ta hırsızlık için bir markete giren şüpheli kadınlar çalışanlar tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta hırsızlık için bir markete giren şüpheli kadınlar çalışanlar tarafından yakalandı. Şüpheli 2 kadının yakınları olduğu iddia edilen şahıslar ise markete saldırarak kepenkleri kırdı.


Olay, Esenyurt Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi'nde bir markette yaşandı. Markete gelen 2 şüpheli kadın hırsızlık girişiminde bulundu. Çalışanlar tarafından yakalanan 2 kadın kaçmaya çalıştı fakat market çalışanları şüphelileri bırakmadı. İddiaya göre dışarıda bekleyen şebeke üyeleri ise markete saldırarak kepenklerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kadını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.