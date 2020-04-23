Hırsızlık şüphelisi polise yakalanacağını anlayınca intihar etti

İstanbul'un 5 ilçesinde girdikleri eczane, PTT şubeleri ve tekel bayilerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanacağını anlayınca intihar etti. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 6, 8 ve 10 Nisan tarihlerinde Ataşehir, Kartal, Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar'da eczane, PTT şubeleri ve tekel bayilerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Polis, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

1 şüpheli yakalandı, diğer şüpheliler polise ateş ederek kaçtı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, şüpheliler hırsızlık olaylarında kullandıkları araçla başka bir iş yerini girmeye çalışırken Üsküdar'da görüldü. Polisin müdahalesiyle şüphelilerden Şeyhmus Ç. (21) kullandığı çalıntı plakalı araçla yakalanırken, diğer iki şüpheli polise ateş açarak kaçmayı başardı. Şeyhmus Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına ara vermeden devam etti. Çalışmalar neticesinde diğer iki şüphelinin saklandıkları yer tespit edildi. Ekipler, 21 Nisan günü önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Evde saklanan iki şüpheliden Kadir K. (20) yakalanırken, Şenol E. (22) ise polisin içeri girmeye çalıştığı esnada evin bir odasında ruhsatsız tabancayı ateşleyerek intihar etti. Polis ekipleri durumu 122 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Kadir K. ise sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin olay yerlerine beyaz renkli bir araçla geldikleri, iş yerlerinin kapılarını zorlayarak ve camlarını kırarak içeri girdikten sonra hırsızlık yaparak oradan ayrıldıkları görüldü.