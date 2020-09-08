Hırvatistan Ankara Büyükelçisi, SANKON Genel Merkezini ziyaret etti

Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvaje Cuitanovic, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu tarafından karşılandı. Cvitanovic'in SANKON Genel Merkezine yapmış olduğu ziyarette SANKON yöneticisi iş kadın adamları da hazır bulundu. Büyükelçi Hrvoje Cvitanovic görüşmede SANKON üyelerine, Hırvatistan'ın yatırım olanakları hakkında bilgiler vererek, Türk şirketlerini Hırvatistan'a yatırıma davet etti.

Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçi Hrvoje Cvitanovic'e, SANKON Genel Merkezine yapmış olduğu ziyaret için teşekkür ederek; “SANKON Yönetim Kurulu olarak Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla, sizlerle işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız” dedi.

Büyükelçi Cvitanovic ise, Türkiye - Hırvatistan ilişkilere değinerek; “İki ülke arasındaki ilişkilerimiz en üst düzeydedir” dedi.