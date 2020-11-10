İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırvatistan hazırlıklarını tamamladı

Hazırlık maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan Milli Takımı, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park’ta yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlık maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan Milli Takımı, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta yaparak hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Zlatko Dalic yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenman taktik ağırlıklı geçti. Basına açık bölümde pas çalışması ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Türkiye maçının taktiği üzerine çalıştı. Teknik Direktör Zlatko Dalic, antrenmanın başında takımın yıldız ismi Modric ve Beşiktaş forması giyen Vida ile bir süre sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.