Hırvatistan ile Türkiye arasında yatırım anlaşması

Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u makamında ziyaret etti. Büyükelçi Cvitanovic, başta enerji projeleri olmak üzere ULUSKON ile inşaat, tekstil, gıda konularında yatırım yapmak için anlaşma yaptıklarını söyleyerek, karşılıklı olarak ihracatın ve ithalatın artması için de ULUSKON ile işbirliği yapacaklarını belirtti.

Cvitanovic, ULUSKON'un bünyesindeki şirketlerden biri olan BM Holding ile ULUSKON'un öncülüğünde Hırvatistan'da enerji projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Bu projenin Hırvatistan için çok önemli olduğunu söyleyen Büyükelçi Cvitanovic, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'a teşekkür etti.

Nezaket Emine Atasoy, Hırvatistan Büyükelçisinin ULUSKON Genel Merkezini ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Atasoy, Hırvatistan ve Türkiye arasında çok güçlü dostluk bağlarının olduğunu söyleyerek, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hırvatistan'da yapacakları enerji projesinin Hırvatistan halkı için çok önemli olduğunu bildiklerini söyleyen Atasoy, bu projeyi en yakın zamanda hayata geçireceklerini söyledi.

Büyükelçi Cvitanovic, ULUSKON Genel Başkanı Atasoy'u ve beraberindeki heyeti Hırvatistan'a davet etti. Atasoy, yakın bir tarihte Hırvatistan'a kalabalık bir iş heyetiyle ziyarette bulunacaklarını dile getirdi. Gerçekleşen ziyarette, BM Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat da hazır bulundu.