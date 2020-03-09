Hışman Çizik: "2020'de Gazi Koşusu zaferine ulaşmak istiyorum"

Genç jokey Hışman Çizik, 2020 Gazi Koşusu'nda şampiyonluk hedeflediğini ifade ederek, "Halis ağabey atla bütünleşiyor ama en beğendiğim jokey Selim Kaya" dedi.

Türk atçılığının yetenekli jokeylerinden Hışman Çizik, TJK'nın Sesi Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Genç jokey, 2020'de önemli yarışları kazanmak istediğini aktararak, "2020'de bizim için rakamdan daha ziyade, önemli yarışlar kazanmak daha ön planda. 2019 yılında kazandığımız atları kaybetmemek de bir diğer hedefimiz. Rakam hırsı bazen çok şeyler de kaybettirebilir. Bazen insan bir hedefe odaklanınca, gözü başka bir şey görmez oluyor. 2019'da 200 birinciliğe çok yaklaştık. Ama 2020'deki hedefimiz, 200'den fazla koşu kazanmaktan ziyade Grup Yarışlar kazanabilmek” şeklinde konuştu.

"Koşudan önce rakiplerimin yarışlarını izliyorum"

Yarış öncesi yaptığı hazırlıkları da anlatan başarılı jokey, "Mesela, İstanbul'da at bineceğim bir günü anlatayım; İstanbul'da akşam yarışları saat 18.00 - 19.00 gibi başlıyor. Ben de bir gün öncesinden Adana'dan İstanbul'a gelmiş oluyorum. Adana'dan geldikten sonra direkt eve geçerim. Hiçbir şey yapmadan yatarım. Çünkü, dinlenmek bizim meslekte en önemli faktör. Vücut olarak çok rahat olmanız lazım. Gündüz yarışlarında, saat 10.00 gibi kalkarım. Kahvaltı yaparım ondan sonra da hipodroma geçerim. Yarışlardan önce kesinlikle fazla yemek yemem. Böylece, yarışlarda daha iyi motive olabiliyorum. Akşam yarışlarında da biraz geç kalkarım; 13.00 - 14.00 gibi. Diğer günlerde de en iyi şekilde dinlenmeye dikkat ederim. Yarışlardan bir akşam önce, hem bineceğim atın hem de rakip atların daha önceki koşularını incelerim. Bu sırada da koşunun hangi aşamasında ne yapmam gerektiğini planlarım. Bineceğim atın da en azından son 3 yarışını izlerim. Rakiplerimin yarışlarını da en azından iki defa izliyorum. Rakip gördüğüm ve mücadele edeceğim safkanların yarış içinde nerede ne yapabileceklerini, benim onlardan önce nasıl bir hamle yapmam gerektiği hakkında analizler yapıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Halis ağabey atla bütünleşiyor ama en beğendiğim jokey Selim Kaya"

Çizik, Halis Karataş'ı biniş stili olarak örnek aldığının altını çizerek, "Meslektaşlarımdan Halis Karataş'ın yakın çekimlerini özellikle çok izlerim. Orada, ne yapmam gerektiğini anlamaya çalışırım. Çünkü Halis ağabey, gerçekten atla bütünleşiyor. Biniş stili olarak kendisini örnek alıyorum. Ama en beğendiğim jokey, Selim Kaya'dır. Yurt dışı yarışlarını da devamlı izlerim. Jokey Frankie Dettori'nin yarışlarını da özellikle takip ediyorum. Geçen sene, Enable adlı safkan ile katıldığı yarışları tekrar tekrar seyrediyorum. Yurt dışında da bir numaralı jokeyim odur" açıklamasını yaptı.

"2020'de Gazi Koşusu zaferine uzanmak istiyorum"

Genç jokey 2020'de Gazi Koşusu'nu kazanmayı hedeflediğini söyleyerek, “Bir jokeyin kariyeri boyunca en çok kazanmak istediği yarış, tartışmasız olarak Gazi Koşusu'dur. Benim de öyle. 2020'de de hayal ettiğim gibi Gazi Koşusu zaferine uzanmak istiyorum. Bunu gerçekten çok ama çok istiyorum. İlk hedefim o kupayı kaldırmak diyebilirim” diye konuştu.

Geçen sene Kingsman isimli at ile kazandığı Sakarya Koşusu'nun en çok sevindiği yarış olduğunu ifade eden Çizik, çok büyük keyif aldığını ve harika bir koşu çıkarttığını aktardı.