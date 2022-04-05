"Hız yapma" diye kendisini uyaran yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı

Esenyurt'ta "hız yapma" diye kendisini uyarak yolculara küfür ederek araçtan indiren minibüs şoförü, polis ekiplerince yakalandı. Toplam 741 TL para cezası kesilen şoför Ferhat Ü.'nün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" İBB tarafından iptal edildi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşanan olayda minibüs şoförü "hız yapma" diye kendisini uyarak yolculara küfür ederek araçtan indirmişti. Sosyal medyadan paylaşılan o anlara ilişkin görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı. 34 M 2191 plakalı minibüs şoförünün Ferhat Ü., trafik ekiplerince kısa sürede tespit edildi. Ferhat Ü.' ye "Saygısızca araç kullanmak" "Emniyet Kemeri Kullanmamak" "Fazla yolcu taşımak" "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak" maddelerinden toplam 741 TLidari para cezası uygulandı. Şoförün "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" İBB görevlilerince iptal edildi.