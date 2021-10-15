Hızlandırılmış dijital dönüşümde yarış yeni başlıyor

Perakende sektörünün güçlü etkinliklerinden biri olan, e-ticaret gündeminin nabzını tutan Future Commerce 360 Konferansı'nın 9'uncusu 14 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Alkaş'ın sektörel içerik ve etkinlik platformu Digital Network Alkaş‘ta naklen yayınlanan etkinlik, sektörün önde gelen isimlerini buluşturdu. 400'ü aşkın üst düzey yönetici ve profesyoneli bir araya getiren etkinlikte "Tüketicilerin e-ticaret alışveriş deneyiminden beklentisi neler?", "E-ticaretin püf noktalarından biri olan adaptasyon sürecinde markalar ne yapmalı?", "Yarışın hızını daha da artıracağı ilerleme döneminde neler yaşanacak?" gibi soruların yanıtları arandı.

“Dönem rekabetten değil rekaberlikten yana”

Sabah saat 10.00'da başlayan ve canlı yayımlanan konferansın açılış konuşmasını Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ve Alkaş/Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş yaptı. Etkinlikte konuşan Avi Alkaş, “Bu etkinlikte ticaretin geleceği ve geleceğin ticaretini öğreniyoruz. Burada yeni teknolojiler kullanmak suretiyle nesil perakendenin oluşumuna katkı sunmak bu tür buluşmalar, fikir alışverişleri çok yararlı. Dönem rekabetçi şirketlerin dahi rekaber olarak iş yapabilmelerinden yana. Dolayısıyla pazar birlikte büyürse daha fazla fayda sağlarız. Burada düzenlediğimiz etkinlikle ticaretin büyümesi ve gelişmesi sağlanabilecek diye düşünüyorum” dedi.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, daha uzun bir süreçte gerçekleşmesi beklenen dijital dönüşümün, pandemi sürecinde 1.5 yılda gerçekleştiğini belirterek, "Yalnızca perakende değil tüm sektörler için yeni dönemde daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bundan sonra e-ticarette daha kabiliyetli olan markalar öne çıkacak" dedi.

“Tüketici eğilimi incelenecek”

PwC Türkiye Perakende Tüketici Ürünleri Lideri Adnan Akan, 'Tüketici Dünyasının Geleceği' Başlıklı sunumuyla, pandemi döneminde şekil değiştiren tüketici eğilimini anlattı. Akan, “Tüketiciler, sorunsuz ve gelişen teknolojiye uyumlu deneyimler talep etmekteler. Rapordan çıkan bir diğer sonuç ise tüketicilerin sağlık ve güvenlik konularıyla ilgili endişelerinin perakende sektörünü etkilemeyi sürdürecek olması. Perakendeciler ve üreticiler doğrudan tüketici deneyimine yönelik bir modeli benimsedikçe geleneksel kanallar ikinci planda kalacak ve teslimat deneyimi gittikçe daha da önem kazanacak” dedi.

“Adaptasyon süreci önemli”

Lc Waikiki Avrupa-Amerika E-Ticaret Grup Bölge Müdürü Şervan Adar Avşar'ın moderatörlüğünü yaptığı 'E-Ticarette Püf Nokta: Adaptasyon' başlıklı panelde, Estee Lauder Dijital Ticaret ve Pazarlama Direktörü Murat Özalp, Beymen E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ümit Arsoy ve Inveon Kurucusu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro markaların değişen e-ticaret dinamiklerine adaptasyon geliştirebilmek için yapması gerekenleri masaya yatırdı. Pazar yeri dönüşümlerinden, last-mile delivery konusuna; gelişen e-ticaret platformlarından, sektörün teknolojik ihtiyaçlarına uzanan geniş bir yelpazede adaptasyon konusu ele alındı.

Inveon Kurucusu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro e-ticaretin tüm oyuncuları için adaptasyonun değişen tüketici ihtiyaçlarına ayak uydurmak adına gerçekleşmesi gereken bir zorunluluk olduğuna ve pazar yeri dönüşümü ya da last mile delivery gibi konularda geleceği görerek ihtiyaçları doğru belirlemenin önemine dikkat çekerken; Estee Lauder Dijital Ticaret ve Pazarlama Direktörü Murat Özalp teknolojik ihtiyaçlar ve yeni modeller konusunda önümüzdeki yıllarda ilgi çekici değişimler göreceğimizi işaret etti. Beymen E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ümit Arsoy da farklı alanlarda geliştirilen başarılı adaptasyon hamlelerine örnekler verdi.

Son olarak Yomi Kastro paneli bir kapanış mesajı ile bitirdi. Kastro, "E-ticaret endüstrisinin diğer endüstrilerden farklı bir özelliği var, o da know-how paylaşımı. Birbirimizin deneyimlerinden öğrenmek ve üzerine inşa etmek çok değerli ve herkes için bir kazan-kazan modeli oluşturuyor. Bizim endüstrimiz daha açık zihinli, adeta yazılımlarda olduğu gibi açık kaynaklı paylaşımları gerektiriyor. O yüzden adaptasyonun birinci kuralının açık yüreklilikle fırsatları ve problemleri paylaşmak, birbirimizin birikimleriyle zenginleşmek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yarış Daha Yeni Başlıyor

Moderatörlüğünü ETİD Başkanı Emre Ekmekçi'nin yaptığı ‘Yarış Yeni Başlıyor: E-Ticarette İlerleme Dönemi' başlıklı oturumda, sektörün durumuna ilişkin önemli çıkarımlar yapıldı. Oturumda konuşan IKEA E-Ticaret Direktörü Atakan Özata, "E-ticaretteki rakamlar çok hızlı ilerledi. Almanya, İngiltere, ABD gibi lider pazarlarda perakende içindeki payının yüzde 22'lerin üzerine çıktığını görüyoruz. Pandeminin ardından büyüme hızı aynı şekilde devam etmeyebilir ancak bu pay en azından korunacak gibi görünüyor. Fiziksel mağazaların perakende içindeki payı önümüzdeki dönemde bir miktar geri gelebilir, ancak geçtiğimiz dönemde çok sayıda e-ticaret kullanıcısı kazandık. Daha önce e-ticareti hiç tecrübe etmemiş kişiler de bu tecrübeyi edindi. Herkes, ihtiyacı olduğunda, her zaman e-ticareti kullanabileceğini artık biliyor" dedi.

Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz de, "Bu dönemde lojistiğin öneminin fark edilmiş olmasını çok değerli görüyoruz. Lojistik bugüne kadar bir hizmet satın alımı olarak görülüyordu, artık bir iş ortaklığı şekline yönelmeye başladı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin lojistikte konum ve diğer avantajlarından daha fazla yararlanmasının önemine işaret eden Gürbüz, taşımacılıkta 0-2 kilogram bandının aşılması gerektiğini belirtti.

Migros Perakende Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Mustafa Bartın ise, "Biz gıda perakendeciliği olarak pandemiye kadar e-ticarete adaptasyonu en yavaş olan sektördük. Pandemiyle birlikte çok önemli zihinsel bariyerleri aştık. Gıda perakendeciliği sektöründe e-ticaretin beş yıl sonra daha yüksek bir oranı olacak. Ancak fiziksel mağazada alışveriş bitmeyecek, bitemez de. İkisinin harmanlandığı, e-ticarete iyi uyum sağlayanların ayakta kalacağı bir ortam söz konusu olacak gıda perakendeciliğinde" dedi.

Medianova CEO'su Serkan Sevim ise, e-ticaretin teknoloji ayağını veri paketlerinin taşındığı ‘dijital kargoculuk' gibi gördüklerini, e-ticaret hacminin artmasıyla beraber dijital trafiğin de hızla arttığını söyledi ve dijital trafiğin sorunsuz taşınabilmesi için bu alandaki altyapının önemine işaret etti.

Panelin "e-Danışma" bölümünde ise SabancıDx'den Nurettin Erginöz katılarak siber güvenlik alanında firmaların yapmaları gereken konu başlıklarına değindi ve Moral & Partners Kıdemli Avukatı Duygu Bozkurt, e-ticaret mevzuatı hakkında önemli bilgiler ışığında uzman görüşlerini aktardılar.