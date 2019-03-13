Hizmete giren Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın yolculuğu havadan görüntülendi

Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Hizmete girmesinin ardından çok sayıda yolcu taşıyan trenin yolculuğu ise havadan görüntülendi.

Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler saat 06.00 itibariyle başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş da işe, okula gitmek için banliyö tren hattını kullandı. Hizmete girmesinin ardından çok sayıda yolcu taşıyan trenin yolculuğu ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde Bakırköy durağından trene binen ve burada inen birçok vatandaşın olması dikkat çekti. Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km'lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirirken proje kapsamında birçok istasyonda yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Hattın günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıması bekleniyor.

Banliyö hattının durakları ise; Mustafa Kemal'den başlayarak Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca'dan geçerek Gebze'de sona eriyor.