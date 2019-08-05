Hobi bahçeleri Büyükçekmeceli engellilere terapi oldu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü ve Eğitim Merkezi'nde çeşitli sosyal aktivitelere katılan engelli izciler Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'le bir araya geldi.

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü ve Eğitim Merkezi'nde faaliyet gösteren hobi bahçeleri sayesinde kendi sebze ve meyvelerini yetiştiren engelli izciler, olgunlaşan meyve ve sebzeleri Başkan Akgün'le birlikte toplayarak yeni mahsuller ekti. Hobi bahçelerinde olgunlaşan patlıcan, biber ve domatesleri Başkan Akgün'le birlikte toplamanın keyfini süren engel tanımayan izciler toprakla uğraşarak hem doğal ortamda rehabilite oluyor hem de sosyalleşiyor.

“Onlar hep aklımın bir köşesindeler”

Engelli çocuklarla tek tek ilgilenerek ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Dr. Hasan Akgün: “Engel tanımayan izcilerimiz kendi meyve ve sebzelerini hobi bahçelerinde yetiştirip yiyorlar. Şahane bir olay, hem sağlıklı hem de keyifli bir etkinlik. Zaman zaman Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyelerimizi ziyarete geliyorum. Onlar hep aklımın bir köşesindeler. Çocuklarımızın sağlık durumları hakkında bilgi alıyorum. Engelli çocuklarımızın toprakla haşır neşir olup rehabilite olması müthiş bir şey. Kendi yetiştirdikleri ürünleri yiyebiliyorlar. Yoğun iş temposundan vakit buldukça engelli izcilerimizle vakit geçiriyorum. Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz'a emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.