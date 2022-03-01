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Hobi evleri sahiplerini buldu

Kağıthane Belediyesi’ne ait Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Hobi Bahçesi, çekilen kura ile ailelerin yeniden kullanımına açıldı.

Kağıthane Belediyesi'ne ait Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Hobi Bahçesi, çekilen kura ile ailelerin yeniden kullanımına açıldı.



Vatandaşların toprakla zaman geçirmelerine, şehrin içinde sebze, meyve yetiştirmelerine imkan sağlamak amacıyla hizmete sunulan Hobi Bahçesi, Kağıthaneli ailelerin yeniden kullanımına açıldı. Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak'taki Hobi Bahçesi'nde 60 adet hobi evi bulunuyor. Sadabad Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonucu hobi evleri vatandaşlara bir yıllığına kiralandı.

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