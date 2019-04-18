Hobi olarak başladı şimdi ihracat yapıyor

Esma Dereboy'un, 2008 yılında başladığı seramik ürünler girişimi, 10 senede yurt dışına sanat ihraç eden bir markaya dönüştü. Ürünleri 7 ülkede satılan Esma Dereboy dünyaca ünlü pek çok mağaza ile görüşmelerini sürdürüyor.

Seramik sanatını özgün bir teknik ile hayata geçiren Esma Dereboy, hobi olarak başladığı yolculukta, ihracatçı noktasına geldi. Ufak bir atölyede üretime başlayan Esma Dereboy'un ürünleri bugün Hong Kong, Fransa, Lübnan, Amerika, Dubai, Ürdün ve İsviçre'de satılıyor. Geçtiğimiz 10 senede birbirinden farklı 6 koleksiyon üreten sanatçı bir yandan uluslararası pazarda daha etkin olmaya çalışırken, bir yandan da yeni ürünler geliştiriyor.

Geliştirdiği rölyef tekniğinin tek uygulayıcısı sanatçı Dereboy, dünyaca ünlü tasarımcıları ve markaları Paris'te bir araya getiren Maison&Objet Fuarı'nda birçok defa ürünleriyle boy gösterdi.

750 metrekarelik yeni atöyle

Çalışmalarına 60 metrekarelik atölyesinde başlayan Esma Dereboy, kısa bir zaman sonra 750 metrekarelik yeni atölyesine geçerek, 20 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Bugün 7 farklı ülkede eserleri satılan Esma Dereboy, önümüzdeki 5 sene içinde bu sayıyı 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Markasının tanıtım toplantısında söz alan Dereboy, ülkemizin ekonomik olarak gelişimi için kadın iş gücünün daha etkin rol alması gerektiğini vurgulayarak “Türkiye, el sanatları konusunda büyük potansiyel barındırıyor. Dünyada sanayi süreci sonunda el yapımı ürünlere ilgi azalır gibi oldu, ancak son yıllarda bu trend tersine dönmüş durumda. Özellikle yüksek gelir grubu, el yapımı ürünlere yönelmeye başladı. Türkiye'de el sanatları kültürel bir parçamız, kumaş dokumacılığı, çinicilik, çömlekçilik, halıcılık ilk aklıma gelenler. Bunun gibi sanatları özgün tasarımlar ile birleştirerek katma değerli ürünler oluşturabilirsek, hem ülkemizin kültürel tanıtımına katkı sağlar hem de ekonomik değer sağlayabiliriz” dedi.

Kendi yaptığı el yapımı seramik ürünlerde geleneksel Türk motiflerinden esinlenen Dereboy, “Bir kadın girişimci olarak özellikle vurgulamak istediğim, benim gibi el sanatlarına ilgi duyan kadınları cesaretlendirecek bir örnek olabilmek. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için hepimiz daha fazla üretmek ve değer oluşturmak zorundayız. Ülkemizin son yıllarda koyduğu hedefte ihracatı arttırmak var. Ben de bu konuda elimden geleni yapıyor, global markalaşma sürecine yatırım yapıyorum. Ülkemizi, ürünlerim ile farklı ülkelerde temsil etmenin gururunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.