Hocalı Katliamı 27'inci yılında unutulmadı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesinin 27'inci yıl dönümü, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

26 Şubat 1992'de meydana gelen ve 600'ün üzerinde sivilin ölümüyle sonuçlanan Hocalı Katliamı için düzenlenen anma törenine Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Makedonya'dan Milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“20 Temmuz'da doğan o güneş hala devam ediyor”

Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan'ın Kafkasya'da Türk dünyasının göz bebeği bir ülke olduğunun altını çizerek, “Hocalı'da yapılan soykırım, Kıbrıs'taki Türklerin de yüreğini dağlamıştır. Çünkü Kıbrıs'ta da Rumlar, Yunanlılar ve Helenistler tarafından da bir soykırım yapıldı. Ama biz yılmadık, Türk ordusu adaya geldi ve Kıbrıs yeniden özgürlüğe kavuştu. Rumlar Türk ordusunun adaya hiç gelemeyeceğini sanıyorlardı. 20 Temmuz 1974'te şafak vaktinde kahraman Türk ordusu Kıbrıs'a geldi. 20 Temmuz'da doğan o güneş hala devam ediyor” dedi. Günümüzde Türk ordusunun KKTC'den çekilmesi yönünde taleplerin olduğuna değinen Töre, “Türk ordusu Kıbrıs'tan çekilsin, adaya barış gelsin diye oyunlar oynanıyor. Onun için biz diyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok yaşasın, anavatan Türkiye çok yaşasın, Azerbaycan çok yaşasın, birbirlerini daima sevsinler” diye konuştu.

“Hocalı Katliamı tüm Türk dünyasını üzdü”

Törende konuşan Kuzey Makedonya Milletvekili Enes İbrahim de mesafe olarak uzaklıkların bir anlam taşımadığını vurgulayarak, Hocalı katliamının gerek Makedonya'da, gerekse diğer Türk coğrafyalarında büyük üzüntü kaynağı olduğunu belirtti. Enes İbrahim şunları söyledi: “Belki Makedonya Azerbaycan'dan, Türkiye'den uzakta olabilir ama gönüllerimiz, fikrimiz, hüznümüz ve sevincimiz de birdir. 10 milyon metrekarelik bir coğrafyada yaşayan 300 milyondan fazla Türk milleti artık birlik ve beraberlik içinde özellikle milli konularda milli mutabakat sağlanması gerekmektedir. 1992'de Hocalı'da yapılan soykırım vicdanları üzmüştür. Gerek kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin gerek doğu Türkistan'da yaşayan Uygur kardeşlerimizin gerekse batı Trakya'da Kosova'da balkanlarda diğer coğrafyalarda yaşayan Türkleri, nerede bir Türk varsa hepsini üzmüştür.”

“Hocalı Katliamında emperyalist güçlerin parmağı var”

Konuşmasında Hocalı katliamının perde arkasında emperyalist güçlerin varlığına değinen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay ise şöyle konuştu: “Emperyalist dünyanın, bunun içinde ABD ve Avrupa Birliği de vardır, bütün hedefleri ve gayretleri parmaklarında oynattıkları Ermenistan vasıtasıyla Azerbaycan ile Türkiye arasındaki irtibatı kopartmaktır. İnsan vücudundan örnek verecek olursak, gövde Türk dünyası ise baş da Türkiye'dir. İşte bütün amaç baş ve gövde arasındaki bağlantıyı kopartmaktır, emperyalist dünyanın hedefi budur. Hocalı katliamının pratiği de bunun içindir. Bunda muvaffak olamayacaklardır. Bizlere düşen görev zalime de dur deyip, mazlumu da elinden tutup ayağa kaldırmaktır. Hocalı bizimdir, Türk yurdudur, mutlaka ve mutlaka orası sahiplerine iade edilecektir.”

Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı da Hocalı katliamını gündemde tutma amaçlarının gençlere intikam duygusu aşılamak, onların kalbine nifak tohumları ekmek olmadığının altını çizerek, “Biz sadece 21'inci Yüzyılda çağdaş modern dünyanın gözleri önünde bir insanlık cinayeti, beşeriyete yönelik bir cinayetin yaşandığını belirtmek istiyoruz” dedi. Hocalı'nın stratejik önemine değinen Şahbazlı, katliamın Azerbaycan'ın kalan topraklarını daha kolay işgal edebilmek ve Azerbaycan insanını korkutmak amacıyla yapıldığını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Hocalı katliamını anlatan tiyatro oyunu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından da İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve diğer katılımcılara ‘Türk Dünyasına Hizmet Plaketi' verildi.