Hocalı katliamı 29. yılı resim sergisi İstiklal Caddesi'nde

yıl dönümünde katliamı anlatan resim sergisi Beyoğlu'nda açıldı.

Azerbaycan'da bulunan Hocalı köyüne Ermeniler tarafından yapılan katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Beyoğlu Belediyesi katliamın yıl dönümünde katliamda hayatını kaybeden vatandaşları unutmayarak İstiklal Caddesi'nde resim sergisi açtı. Açılan sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ve Hocalı'dan gelen bir grup öğrenci katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açılışta yaptığı konuşmada, “Yıllar önce kardeşlerimizin uğradığı haksızlığı, soykırımı, katliamı unutmamalıyız. Unutursak kayboluruz, yok oluruz, anlayışıyla bir kez daha hafızalara kazınmak üzere Hocalı'da katledilen kardeşlerimizin ruhlarına Fatihalar okuyalım. Biz Azerbaycan'daki kardeşlerimiz ile kardeşiz, dostuz ve akrabayız. Elbette orada yanan bir yangın bizim bağrımızda yanar. Onu söndürmek de elbette bir kardeş olarak bizim vazifemiz. Yaşanmış bir olayı hep birlikte burada bir kez daha hatırlayacağız. Soykırımı yapanları bir kez daha lanetleyeceğiz. Her gün 100 binlerce insanın geçtiği bu caddede 1992'nin 26 Şubat gününde yaşanan o acıyı o katliamı buradan geçenler ve yerli yabancı bütün misafirlerimiz bunu görsünler buna şahitlik etsinler diye bu sergiyi açtık. Umarım bu acılar bir daha yaşanmaz” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayev ise konuşmasında, “29 yıl önce şubat ayının 25'ini 26'sına bağlayan gece Ermenistan silahlı birlikleri geçmiş Sovyetler Birliği'nin o dönemde konuşlandırılmış 366. motorize piyade alayının desteğiyle soykırım yaptı. Bu fotoğraflar o gecenin kanıtıdır” sözlerine yer verdi.