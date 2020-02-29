Hocalı katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yapılan katliamda hayatını kaybedenler Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) tarafından düzenlenen programla anıldı.

Ermeni güçlerin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı'da, resmi verilere göre savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Ermeniler tarafından işgal edilen Azerbaycan Hocalı'da yapılan katliamda hayatını kaybeden vatandaşlar için Bağcılar Meydanda anma töreni ve sergi düzenlendi.

“BM'nin almış olduğu kararlara Ermenilerin uyması”

Bu katliamın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden AK Parti 21. Dönem İstanbul Milletvekilli Şamil Ayrım, “Öncelikle bugün gerçekten Türkiye için acı bir gün maalesef, evvelsi gün 33 vatan evladımızı kaybettik. İdlib'de şehit olan askerlerimizin acısı içimizde Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Bugün burada bundan 28 yıl evvel yapılmış bir soykırım anmak için toplandık. ASİMDER tarafından organize edilen bu toplantıda amacımız bu katliamın, bu soykırımın unutturulmaması ve gelecek nesillere aktarılması. Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarının bir an evvel Ermenistan'ın çıkarılması ve BM'nin almış olduğu kararlara Ermenilerin uyması” dedi.

“Dedelerimiz, ninelerimiz yüreklerinde o acı ile vefat ettiler”

Yazar Semail Şeren ise, “Katliamla ilgili o kadar çok söyleyecek söz var ki, benim kuşağım hep bu Ermenilerin yaptığı zulmü dinleyerek geçti. Dedelerimiz, ninelerimiz yüreklerinde o acı ile vefat ettiler. Biz bu acılarla baş etmeye çalışırken inanılmaz bir katliamla baş başa kaldık. Ben oradaki kadınlar ile de görüştüm. İnsanın ne terbiyesi müsaade eder, ne de ruh hali müsaade eder anlatmaya. Bu acıların tekrar yaşanmaması için mutlaka bir şeyler yapılması lazım” ifadelerini kullandı.