Hocalı Soykırımı'nın 30. yılında anma programı düzenlendi

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılı nedeniyle, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu tarafından anma programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılı nedeniyle, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu tarafından anma programı düzenlendi. İstanbul'da bir otelin konferans salonunda düzenlenen programa, Büyükelçilerin, akademisyenlerin, sivil toplum örgütü temsilcilerin ve iş insanları katıldı. Programda Hocalı'daki kurbanlar için saygı duruşunda bulunuldu ve katliamı anlatan "Hocalı" belgeseli sunuldu.

"Azerbaycan halkı bu soykırımı, Karabağ zaferiyle biraz da olsa bu acıyı dindirmişlerdir"

Türkiye Azerbaycan Derneği Federasyonu Başkanı Adalet Turan, Azerbaycan halkının yaşanan bu soykırımı, Karabağ zaferiyle biraz da olsa bu acıyı dindirdiklerini söyledi. Türk milleti olarak her zaman barıştan yana olunduğunu ifade eden Türkiye Azerbaycan Derneği Federasyonu Başkanı Adalet Turan, şunları kaydetti:

"Bundan 30 yıl önce yıl 1992 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan günde Hocalı'da Ermeniler tarafından bir katliam yaşandı. Bu katliamda çocuk, genç, yaşlı ve bir sürü sivil insanlar öldürüldü. Haksız ve gereksiz yere. 30 yıldır Azerbaycan bu katliamı dünyada bir soykırım olarak tanınmasını istiyor. Bugün ise biliyorsunuz ki Azerbaycan bu geçtiğimiz 2021 yılında Karabağ zaferiyle bu soykırıma bir son vermiştir. Kendi topraklarına kavuşmuşlardır. Gönlümüz istiyor ki bu tür ölümlerin yada bu tür soykırımların hiç yaşanmaması. Biz Türk milleti olarak hiçbir zaman savaştan yana olmadık. Hep barıştan yana olduk. Maalesef ki hiç istenmese de bu tür olaylar yaşanıyor. Azerbaycan halkı bu soykırımı bugün Karabağ zaferiyle biraz da olsa bu acıyı dindirmişlerdir. Dolayısıyla bu günün anlamı 1992 yılında yaşanan Hocalı katliamının anma günüdür ve o gün olarak da yaşıyoruz. "