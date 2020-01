Hokey Kadınlar A Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

A Milli Kadın Salon Hokeyi Milli Takımı, Kadınlar Salon Hokey Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Milliler, böylelikle Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girmeyi başardı.

Hırvatistan'ın Zelina kentinde 24-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Kadınlar Salon Hokey Avrupa Şampiyonası C2'de mücadele eden A Milli Kadın Salon Hokeyi Milli Takımı, şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

7 ülkenin yer aldığı şampiyonada Rusya, İskoçya, Polonya, Hırvatistan, Litvanya ve Galler ile mücadele eden ay-yıldızlılar, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak namağlup şekilde Rusya'nın ardından ikincilik elde etti. Milliler, bu sonuçla 2022 yılında düzenlenecek Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

"Kadın hokeyciler tarihi başarıya imza attı"

Kadın hokeycilerin ikincilik madalyasını almasından sonra bir değerlendirme yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Her şeyden önce Elazığ'da meydana gelen depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kadın hokeycilerimiz bugün burada tarihi bir başarı elde ederek ülkemizi Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu şampiyonaya yükseltti. Teknik ekibi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli takımlarımın tüm yurt dışı faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ve büyüklüğünü bizlere gösteren, her zaman yanımızda olan elçilik çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün Hırvatistan'da mücadele eden milli takımımızı bir an olsun yalnız bırakmadılar" dedi.

"Hokeyde Türkiye söz sahibi oluyor"

Türk hokeyinin başarı çıtasının yükseleceğini vurgulayan Karakan, "Avrupa şampiyonası öncesinde açıklanan ülke puanı sıralamasında son sırada yer almamıza rağmen bu takımları şampiyonada mağlup edip, Türk hokeyi açısından tarihi bir başarı yakalayarak Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasına girdik. Katıldığımız her şampiyonada bayrağımızı en üstte dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kadınlar Salon Hokey Avrupa Şampiyonası C2 sıralamasında birinciliği Rusya, ikinciliği Türkiye, üçüncülüğü İskoçya, dördüncülüğü Polonya, beşinciliği Litvanya, altıncılığı Hırvatistan, yedinciliği de Galler elde etti.

Rajab Nourani (Başantrenör), İsmail Yıldız (Antrenör), Kazım Koca (Antrenör) ile Şaziye Yıldırım'ın (Fizyoterapist) teknik ekipte yer aldığı kırmızı-beyazlılarda oyuncu listesi de şöyle:

"Kübra Güzelal, Yeter Çelik, Meryem Oymak, Sinem Alpakan, Ayla Esen, Perihan Küçükkoç, Fatma Songül Gültekin, Emine Bahcivan, Serpil Seval Türker, Elif Gizem Cengiz, Selin Güzeller ve Ece Şahiner."