Hollanda Kupası'na Tadic'in, Orkun Kökçü'ye yaptığı hareket sonrası ortalık karıştı

Hollanda Kupası yarı final turunda Ajax'ın, Feyenoord'u 2-1'lik yendiği mücadeleye milli futbolcu Orkun Kökçü ile Sırp oyuncu Dusan Tadic arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Tadic'in, maç içinde takım arkadaşı Oussama Idrissi ile birlikte saha kenarında orucunu açan Orkun Kökçü'ye ağzını işaret etmesi sonrası iki oyuncu birbirine girdi.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, Hollanda Kupası yarı finalinde Ajax'ı konuk etti. Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yönettiği karşılaşmayı Ajax 2-1'lik skorla kazanarak finale yükseldi. Ajax'ın gollerini 14. dakikada Tadic ve 51. dakikada Klaassen kaydederken, Feyenoord'un golünü 45+2. dakikada Gimenez attı.

Orkun ile Tadic birbirine girdi

Mücadelenin 61. dakikasında Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında yaşanan ikili mücadelede Tadic, Orkun'u yere ittikten sonra milli futbolcu ayağa kalkıp Sırp futbolcunun üzerine yürüdü. Tadic'in gerilim esnasında maç içinde takım arkadaşı Oussama Idrissi ile birlikte saha kenarında orucunu açan Orkun Kökçü'ye ağzını işaret etmesinin ardından ise takım arkadaşları Orkun'u sakinleştirmekte zorlandı. Maçın hakemi, yaşanan gerginlikten sonra iki oyuncuya da 62. dakikada sarı kart gösterdi.

Tadic ile arasında yaşananlara dair konuşan Orkun, "Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama duygularım tavan yaptı. El hareketleri yaptı ama bununla tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum. Bundan hoşlanmadım" dedi.

Öte yandan Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nin 26. haftasında Johan Cruyff Arena'da oynanan maç öncesi seremonide, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için üzerinde Türk bayrağı bulunan pazubandı takmayı reddeden Tadic'in elini sıkmamıştı.