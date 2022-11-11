Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Hollanda'nın 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı. Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst da kadroda yer aldı.

2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hollanda Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı Wout Weghorst ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Vincent Janssen de kadroda yer aldı.

3 kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğu bulunmayan Hollanda, 2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'la birlikte A Grubu'nda yer alacak ve ilk maçını 21 Kasım'da Senegal'e karşı oynayacak. İkinci müsabakasında Ekvador'la karşılaşacak Louis van Gaal'in ekibi, ev sahibi Katar'la oynayacağı maçın ardından grup etabını noktalayacak.

Hollanda'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleciler: Justin Bijlow, Remko Pasveer, Andries Noppert

Defans: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Jurrin Timber, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Mathijs de Ligt, Tyrell Malacia

Orta Saha: Jeremie Frimpong, Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons

Forvet: Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Wout Weghorst