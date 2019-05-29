Honda Motosiklet Türkiye'ye ödül

L.F.A Awards Ödül Töreni'nde Motosiklet kategorisinde öne çıkan ilk 3 markadan biri oldu.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen müşteri deneyimlerini en iyi yöneten markalar, A.L.F.A Awards Ödül Töreni'nde belirlendi. Honda Motosiklet Türkiye, halk jürisinin oyları ile motosiklet kategorisinde ilk 3 markadan biri oldu. Yapılan bilgilendirmede; ödül kapsamında 3 ana, 14 alt kriter ile oluşturulan anket doğrultusunda bin 200 kişi tarafından oylanarak müşteri deneyimleri ve hizmet kalitesi ile motosiklet kategorisinde öne çıkarak müşteri deneyimlerini en iyi yöneten markalar arasındaki yerini aldı.

Ödül törenine katılan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Müşteri deneyimlerini en iyi yöneten markalar arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin deneyimleri ve geri bildirimleri bizim her zaman en önemli önceliğimiz oldu. Bu nedenle halk jürisinin oyları ile belirlenen markalar arasında ilk 3'te yer akmaktan gurur duyduk. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da Hondaseverler ile kaliteli ve çözüm odaklı iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.