Honda Türkiye'de yeni dönem atamaları gerçekleşti

Yapılan şirket açıklamada Honda Türkiye'nin yeni organizasyonel yapısı kapsamında Otomobil Satış Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Akman‘ın, Lojistik, Bayi Geliştirme ve Kurumsal İletişim bölümleri de sorumluluğu altında olacak. Geçen yıl Otomobil Planlama müdürü olan Mete Turan'ın ise stratejik planlamanın yanında pazarlama iletişimi görevini de üstlenerek Planlama ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapacağı belirtildi.

Honda Türkiye motosiklet bölümünde ise yapılan atamalar sonrasında Baybars Aroma, Motosiklet Planlama ve Pazarlama Müdürü, geçen yıl Planlama Müdür Yardımcısı olan Çetin Kardeş ise Motosiklet Satış Müdürü görevine getirildi. Koray Tüzmen, Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olarak atanırken Göker Çetiner de Servis Müdürlüğü görevine getirildi.