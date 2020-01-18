Honda ve Ricky Brabec 2020 Dakar Rallisi'nden zaferle döndü

Monster Energy Honda Team, 2020 Dakar Rallisi'nden zaferle döndü. Uzun yıllar Dakar'dan uzak kalan takım, 8 yıl önce tekrar başladığı yarışlarda hem takım hem de pilot kategorisinde kazanmayı başardı.

Monster Energy Honda Team, 2020 Dakar Rallisi'nden zaferle döndü. Uzun yıllar Dakar Ralli'sinden uzak kalan Team HRC 8 yıl önce tekrar dünyanın en zorlu yarışına katılmaya başladı. Sekiz yılın ardından Honda pilotu Ricky Brabec, yarışın en başından Suudi Arabistan'da düzenlenen özel etaba kadar podyumda yer aldı ve yarıştan zaferle döndü.

Ricky Brabec elde ettiği bu zaferle birlikte Dakar Rallisi'ni kasıp kavuran ilk Amerikan pilot oldu. Üçüncü etaptan itibaren kesintisiz bir şekilde liderliği sürdüren Amerikalı pilot iki etap zaferine ulaştı. Yarışta sergilemiş olduğu istikrar kadar üstün navigasyon becerileriyle de önemli bir avantaj yakalayan Brabec, Honda CRF450 Rally ile yakalamış olduğu uyum ve yüksek temponun da katkısıyla zafere ulaştı. Monster Energy Honda Ekibi, 2020 Dakar Rallisi'nin tamamında üstün bir performans sergiledi. Brabec, 5 bin km'si süreli olmak üzere toplamda 7 bin 800 km mesafeyi kapsayan rallide iki etap zaferine (etap 3 ve etap 6) ulaştı. Bunun dışında José Ignacio Cornejo (etap 4 ve etap 12), Kevin Benavides (etap 7) ve Joan Barreda (etap 10) zafere ulaştılar. Birçok etapta defalarca en iyi ara zamana imza atan ekip 3'üncü ve 10'uncu etapta podyum kapattı.

Böylece Honda Dakar Rallisi'ndeki altıncı zaferini kazanmış oldu. Honda takımı sonuncusu 31 yıl önce olmak üzere bundan önce beş kez daha Dakar Rallisi'nden zaferle dönmüştü. Bundan önceki beş Dakar Rallisi zaferine; Cyril Neveu (1982, 1986, 1987), Edi Orioli (1988), Gilles Lalay (1989) imza atmışlardı. Honda, 23 yıl aradan sonra 2013 yılında tekrar Dakar Rallisi'ne katıldı. Bu 8 yıllık maraton boyunca HRC Takımı, Dakkar Rallisi'ni iki kez podyumda tamamladı. Paulo Gonçalves (2015) ve Kevin Benavides (2018) olmak üzere iki pilot da yarışı ikincilikle tamamlamıştı.

Honda Racing Corporation Başkanı Yoshishige Nomura yarışı değerlendirirken, "Öncelikle elde etmiş olduğu zafer için Ricky Brabec'i tebrik ediyorum. Ayrıca Joan Barreda, Kevin Benavides ve Jose Ignacio Cornejo'ye sergilemiş oldukları performans için teşekkür ediyorum. Son olarak takım ekibine ve geliştirme ekibine bu başarıyı mümkün kıldıkları için teşekkür ediyorum. Dakar'a döndüğümüz günden bu yana yedi yıl geçti. Kaybettiğimiz her yarıştan öğrendiklerimizle ve ekiplerimizin yoğun çabasıyla sonunda zafere ulaştık. Geride kalan yedi yıl boyunca bizlerle olan ve bizlere katkı sağlayan herkes, Team Honda'nın yoğun çabaları sonunda meyvesini verdi. Paulo Goncalves'in ilk altı yıldaki önemli katkıları unutmamalıyız. Ona teşekkür ediyoruz ve onun huzur içinde uyuması için dua ediyoruz. Ayrıca tüm sponsorlarımıza ve dünya çapındaki hayranlarımıza derinden minnettarız." dedi.