HondaJet, 4'üncü kez sınıfının en çok satan uçağı oldu

Honda Aircraft Company, HondaJet'in Genel Havacılık Üreticileri Birliği (GAMA) verilerine göre 2020 yılında sınıfının en çok satan uçağı olduğunu açıkladı. Şirket, 2020 yılında müşterilerine 31 adet uçak teslim etti.

Genel Havacılık Üreticileri Birliği (GAMA) verilerine göre, 2020 yılında sınıfının en çok satan uçağı HondaJet oldu. Dünyanın önde gelen jet üreticilerinden biri olan HondaJet, 31 adet uçak teslimatı ile 4'üncü yılında da sınıfının en çok satan uçağı olarak başarısını sürdürdü.

Honda Aircraft Company'nin Başkan ve CEO'su Michimasa Fujino konuya ilişkin olarak, “COVID-19 salgını sebebiyle iş jeti teslimatlarında geçmiş yıllara oranla düşüş yaşanmasına rağmen aynı zamanda daha güvenli ve sürdürülebilir ulaşım modellerine geçişin hızlandığını da gördük. Yıl içerisinde yaşanan dalgalanmaya karşın HondaJet satışları yılsonuna doğru pandemi öncesi seviyelere ulaştı. Bu veriler bizlere dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin markamızı seçmeye devam ettiğini gösterdi. Yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, şirketimizin küresel ticari havacılık pazarının toparlanmasına katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre şirket, Japonya Havacılık Yasası'nda tanımlanan Hava Taşımacılığı Hizmetleri kapsamında kiralama hizmetine başladı. Böylece uçaklar Japonya'daki yolcular için daha erişilebilir hale geldi. Şirketin satış ve hizmetleri ise Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Çin, Orta Doğu, Hindistan, Japonya ve Rusya'yı kapsıyor. Honda Aircraft Company, 2020 yılında İngiltere'de yeni bir hizmet merkezi ve uçuş eğitim merkezini bünyesine katarak şirket filosunun servis ve destek ağını güçlendirdi. Şirket ayrıca 2021 yılı itibariyle dünya çapında 170'den fazla jetiyle 68 binden fazla uçuş saati kullanıyor.