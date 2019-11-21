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Honda'nın kompakt hatchback modeli Civic yenilendi

Honda’nın kompakt hatchback sınıfındaki modeli Civic Hatchback’i yeniledi.

Honda'nın kompakt hatchback sınıfındaki modeli Civic Hatchback'i yeniledi. Yenilenen Honda Civic HB uygulanan tasarım güncellemeleriyle daha sportif ve çekici bir dış tasarımla dikkat çekerken 21 Kasım (bugün) itibariyle satışa sunuldu.



Honda'nın kompakt hatchback sınıfındaki modeli Civic Hatchback'i yeniledi. Yenilenen Honda Civic HB uygulanan tasarım güncellemeleriyle daha sportif ve çekici bir dış tasarımla dikkat çekerken, bilgi-eğlence sisteminde yapılan iyileştirmelerle daha kullanışlı hale getirildi. Motor seçeneklerine bakıldığında; benzinli cephesinde kullanıma sunulan 1.5 litre VTEC Turbo benzinli motor 182 PS güç ve 240 Nm tork üretiyor. Bu motor CVT şanzımanla 137 gr/km emisyon değeri ve ortalama 6,0 lt/100 km tüketim değerine sahip.


Yenilenen Honda Civic, ayrıca 17 inçlik jantlarıyla daha sportif ve daha modern bir görünüm kazanması planlandığı görüldü. Yeni Civic, 21 Kasım (bugün) itibariyle satışa sunuldu.

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