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Honda'ya motosiklet kategorisinde altın ödül

Sosyal medyaya damgasını vuran markaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey’de Motosiklet Kategorisi’nde ‘Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka’ ödülünün sahibi Honda Motosiklet Türkiye oldu.

Sosyal medyaya damgasını vuran markaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey'de Motosiklet Kategorisi'nde ‘Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka' ödülünün sahibi Honda Motosiklet Türkiye oldu.



Sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey 2020 ödülleri dijital ortamda düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu. Social Media Awards Turkey 2020'de SocialBrands Veri Analizi Ödülleri kapsamında Motosiklet kategorisinde ‘Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka' ödülünü yine Honda Motosiklet Türkiye kazandı.



Verilen bilgiye göre ödülü alan marka, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde, hiçbir başvuruda bulunmadan yalnızca performansı ile jürinin dikkatini çekerek Motosiklet Kategorisi'nde Altın Ödül'ün sahibi oldu. Yarışma kapsamında ödülü alan markanın, dijital reklam ajansı ile birlikte yürüttüğü sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi 30'dan fazla kriter doğrultusunda incelendi. İncelenen kriterler doğrultusunda Honda Motosiklet Türkiye, sosyal medya performansı ile motosiklet sektöründe rakiplerini geride bırakarak Social Media Awards Turkey 2020'de ödülün sahibi oldu.

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