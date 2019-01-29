Hortum, meyve ve sebze fiyatlarını ikiye katladı

Antalya'da geçtiğimiz hafta yaşanan doğa olayı hortum, İstanbul'da sebze ve meyve fiyatlarını uçurdu.

Türkiye'nin örtü altı sebze-meyve üretim merkezi sayılan Antalya'da, Perşembe gününden bu yana meydana gelen hortumlar, sebze ve meyve seralarında da tahribe yol açtı. Felaket sonrası 26 bin dönümlük alanın etkilenmesi sonucu sebze ve meyve miktarını düşürürken, fiyatların da yükselmesine neden oldu.

"Vatandaşlar hortumdan önce 2 kg alıyordu, şimdi 1 kilo bile alamıyor"

Fiyatların yükselmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Esenler'de pazar esnafı, yaşanan felaket öncesinde fiyatların düşük olduğunu belirterek, "Örnek olarak biber 5-6 liraydı. Şimdi biber halde 10 lira. İster istemez bunun masrafı da az oluyor. Patlıcan hortumdan önce halde 6-7 liraydı, şimdi 11-12 lira arasında fiyatları bulunuyor. Bu bizi ister istemez etkiliyor, vatandaşı etkiliyor. Bizim içinde çok zor. Fiyatlar düşük olsaydı daha fazla mal getirebilecektim. Tezgahımda şu anda sadece 20 kg patlıcan var. Hortumdan önce fiyatlar düşüktü. İnsanlar hortumdan önce 2 kg alıyordu, şimdi vatandaş 1 kilo bile alamıyor. Anne baba yemiyorsa bile çocuğu yiyor. Yarım kilo da olsa alıyor. Her tarafı etkiliyor bu fiyatlar" dedi.

"Halk geliyor 250 gram biber alıyor"

Başka bir pazarcı, "Her şeye üç dört lira zam geldi. Pazar ve hal ile bunun alakası yok, ürün gelmiyor. Hortum ve yağmurdan dolayı sera malının hepsi telef oldu. Millette para yok, biberin yarım kilosu 10 lira. Halk geliyor 250 gram biber alıyor. 250 grama 7-8 tane biber geliyor. Halk bu biberle nasıl bir hafta idare etsin” şeklinde konuştu.

Bir diğer pazar esnafı ise Antalya'daki sel olayının fiyatları oldukça etkilediğini vurgulayarak, "Ispanağın fiyatı sel olmadan önce, üç veya iki buçuk arası satıyorduk. Şu anda beş ve altı lira arası tezgahlar da yerini alıyor. Şu anda hiçbir şekilde ürünler toplanmıyor da satılmıyor da fiyatlar haliyle baya etkilendi. Pazar malı günlüktür, sabah alıp akşam satıyorsun. Marketçiler haftalık mal satar o yüzden pazarda fiyatlar daha da artar” diye konuştu.