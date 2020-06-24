İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hortumun motosikleti savurma anı kamerada

Büyükçekmece’de dün etkili olan hortum bir iş yerinin önünde duran eşyaları ve motosikleti savurdu.

Büyükçekmece'de dün etkili olan hortum bir iş yerinin önünde duran eşyaları ve motosikleti savurdu. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar ile birlikte hortum oluştu. Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler hortumun şiddetini gözler önüne serdi.


Görüntüde, hortum bir iş yerinin önünde duran eşyaları ve motosikleti savurduğu görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.