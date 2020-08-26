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Hourihane, Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerildi

Premier Lig ekibi Aston Villa’nın başarılı oyuncusu Conor Hourihane, menajeri tarafından Trabzonspor ve Beşiktaş’a önerildi.

Premier Lig ekibi Aston Villa'nın başarılı oyuncusu Conor Hourihane, menajeri tarafından Trabzonspor ve Beşiktaş'a önerildi.


Süper Lig'de 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ve Beşiktaş'a, Aston Villa'da top koşturan Hourihane önerildi. Premier Lig temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı öğrenildi. Orta sahada iki yönlü oynayabilen İrlandalı futbolcu, bu sezon 34 maçta forma giyerken, 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.


Orta saha hattını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında bu mevkideki zaafları da dikkat çekmişti . Trabzonspor'un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton‘un da Hourihane ile temasta olduğu bilgisine ulaşıldı.

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