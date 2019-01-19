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Hrant Dink, Agos Gazetesi önünde anıldı

Hrant Dink, ölümünün 12’nci yıl dönümünde Agos Gazetesi önünde düzenlenen törenle anıldı.

Hrant Dink, ölümünün 12'nci yıl dönümünde Agos Gazetesi önünde düzenlenen törenle anıldı.



Şişli'de bulunan Agos Gazetesi önünde toplanan binlerce vatandaş 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink için bir araya geldi. "Hrant için Adalet için", dövizleri taşıyan vatandaşlar sloganlar atarak Hrant Dink davasının sonuçlanarak sorumlularının cezalandırılmasını istedi. Düzenlenen anma törenine Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çeşitli patilerden milletvekilleri, Yazar Ufuk Uras, Gazeteci Oral Çalışlar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



Agos Gazetesi önünde düzenlenen anma töreni Rakel Dink'in eşi Hrant Dink'in vurulduğu yere karanfil bırakmasıyla başladı. Tören Yazar Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'nin yapmış olduğu basın açıklamasıyla sona erdi.

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