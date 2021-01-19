Hrant Dink, Agos Gazetesi önünde anıldı

14 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Hrant Dink çalıştığı Agos gazetesi önünde gerçekleştirilen törenle anıldı. Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski Agos Gazetesi Binası'nın önünde gerçekleşen törene Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, yakınları ile bazı milletvekilleri ve Dink'in arkadaşları katıldı.

Törende Dink'in 14 yıl önce öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfiller, narlar ve mumlar bırakıldı. Binaya Dink'in fotoğrafı asılırken alanda "Sarı Gelin" türküsü çalındı. Dink'in öldürüldüğü saatte, 15.05'te saygı duruşunda bulunulurken Hrant Dink'in konuşması alandakilere dinletildi. Dink'in eşi tören sonrası açıklama yaptı.

Anma töreninde konuşan Rakel Dink, "Burası acılardan kardeş olmayı öğrendiğimiz yer. Acıları paylaşma, yüzleşme, yüzleştirme yeri oldu. Adalet ve doğruluk arayanların bir araya geldiği yer oldu. Tekrarlanmaması için adalet, doğruluk, pişmanlık gerekiyor. Acımızı dile getirmekten utanır olduk” ifadelerini kullandı.