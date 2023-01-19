Hrant Dink'in anma programı için Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i anma programı için, Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollar yerine alternatif güzergahlar açıklandı.

2007 yılında öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim İstikametine), Ergenekon Caddesinden Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy İstikameti, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden) Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapatıldı.

Alternatif yollar açıklandı

Bu yollara alternatif olarak Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendiriliyor.