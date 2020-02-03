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HSK dolandırıcılık yaptığı iddia edilen savcı hakkında müfettiş görevlendirdi

Bakırköy Adliyesi’nde görevli savcı Tamer C.

Bakırköy Adliyesi'nde görevli savcı Tamer C.'nin memurları dolandırdığı iddiası üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı.


Bakırköy Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Tamer C.'nin 1 savcı, 2 zabıt katibi ve adliye dışından 2 kişiyi 6 milyon ile 12 milyon arasında dolandırdığı iddiası üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı. Konuyla ilgili bir savcının HSK müfettişine ifade verdiği, Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir savcının ise 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı. Mağdur olduğu iddia edilen kişi sayısı ve paranın miktarı müfettiş incelemesinin ardından belirlenecek.


Öte yandan Tamer C.'nin istifasını sunup İstanbul dışına çıktığı öğrenildi.

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