HUAWEI Geleneksel Medya Buluşma Günü'nde yarının teknoloji vizyonunu paylaştı

Dünyanın önde gelen global bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcılarından HUAWEI, farklı iş birimlerini bir araya getirdiği geleneksel medya buluşmasını, HUAWEI Turkey Media Open Day adı altında, İstanbul'da gerçekleştirdi. Buluşma kapsamında HUAWEI'nin farklı iş birimlerinin üst düzey yöneticileri ile ülke ve bölge müdürleri, markanın gelecek vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

HUAWEI, birçok önemli iş biriminin üst düzey yöneticisinin katılımıyla tüm dünyada hayat geçirdiği ‘Media Open Day' etkinlik serisini bu kez Türkiye'de gerçekleştirdi. 22 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında; mobil teknolojiler, kurumsal iş çözümleri ve Ar-Ge Merkezi iş birimi liderleri, HUAWEI'nin gelecek vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Etkinliğin açılış konuşmasını ise HUAWEI Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Marco Xu gerçekleştirdi.

HUAWEI Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Marco Xu açılış konuşmasında, inovasyona adanma, Ar-Ge'nin önemi ve HUAWEI'nin bu yolla nasıl bir dünya devi haline geldiğini aktardı.

"Türkiye'de de müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmayı çok önemsiyoruz"

5G teknolojisinin teknik zorluklarının üstesinden gelmek için akademik kurumlarla birlikte çalışmanın önemine değinen Xu, bu kapsamda Prof. Dr. Erdal Arıkan ile gerçekleştirdikleri iş birliğine de vurgu yaptı. Xu konuşmasında, “HUAWEI olarak akademisyenlerle ve üniversitelerle iş birliğine giderek, uzun soluklu Ar-Ge ve teknoloji yatırımları gerçekleştirmeyi çok önemsiyoruz. Bu süreçte, HUAWEI, yıllık gelirinin yüzde 15'ini Ar-Ge yatırımlarına ayırıyor. Geçen yıl HUAWEI'nin gelirinin 92 milyar dolara ulaştığını düşünürsek, Ar-Ge'ye de önemli bir pay ayırdığını görüyoruz. Bu nedenle de HUAWEI, Ar-Ge yatırımları anlamında birçok rakibini geride bırakarak, 10 milyar dolar yatırım ile 6'ncı sırada yer aldı. Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmayı çok önemsiyoruz. Dijital işletme çözümlerimiz İstanbul Havaalanı'nda kullanılıyor. Bu çözüm sayesinde İstanbul Havaalanı en iyi dijital hizmeti yüz binlerce yolcuya sunabilecek” dedi.

HUAWEI'nin son yıllardaki büyümesinin Çin'in teknolojik atılımının bir simgesi niteliğinde olduğunu belirten Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında “Günümüzde artık sadece bilgiye erişmek yeterli değil. Artık gerçek rekabet avantajı için daha hızlı öğrenebilmek ve öğrenmeyi de öğrenmek gerekiyor. Çin bugün artık tasarım ve Ar-Ge ile rekabet ediyor. Turkcell olarak biz de bu davranış tarzına sahip bir şirketle çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise konuşmasında Türkiye ve Çin arasındaki dostluk ilişkilerini vurgulayarak, “HUAWEI küçük bir kasabada kuruldu. Bu bölge daha sonra Çin'in dışa açılmasının ilk adımlarının atıldığı yer oldu. Bu şirketler, Çin'in ekonomisiyle büyük ülkeden, güçlü ülkeye dönüşümünün de öncüsü oldular” şeklinde konuştu.

HUAWEI Türkiye Enterprise Genel Müdürü Robben Zeng, Türkiye'nin dijital dönüşümü, akıllı şehirler, akıllı enerji yönetimi ve merkezi yönetimlerin yeni teknolojiler ile dijitalleşmesini konu aldığı konuşmasında; “Dünyada dijital ekonomi haritasına bakarsak, Türkiye'nin dijital dönüşümü benimseyen ülkeler arasında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de uygun altyapı ve teknolojiler mevcut ve son teknolojiler kullanılabiliyor. HUAWEI Enterprise olarak, dijital dönüşümü kolaylaştıran bir şirket olarak konumlanıyoruz. Burada en önemli unsurlar platform ve ekosistem olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de hayata geçirdiğimiz OpenLab ile akıllı şehirlere ve akıllı kampüslere odaklanıyoruz. Dijital dönüşümü her haneye taşımak istiyoruz. Önümüzdeki 5 sene içinde Türkiye'deki ekosistem için verimli bir ortam oluşturarak Türkiye'yi dijital bir merkez haline getirmek istiyoruz. Ulaşımdan eğitime, finanstan sanayiye kadar pek çok alanda belediyelerle iş birliği içinde, akıllı şehirler kuruyoruz. Dijital dönüşüm çözümlerimiz akıllı şehirlere ek olarak, finans, eğitim, bankacılık alanlarında da kullanılıyor” şeklinde konuştu.

HUAWEI Türkiye CNBG Pazarlama Direktörü Şamil Nevruz, Türkiye'deki bilişim ekosistemini yakından ilgilendiren 5G, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve yapay zeka konularına değindi. Nevruz, “Önümüzdeki dönemde 5G ile akıl çağı dediğimiz sürece giriyoruz. Bu çağda 5G ile birlikte artık kabloyla internet dağıtmaya gerek kalmayacak. 5G ile bir ortamda binlerce cihazın aynı kalitede internete bağlı olmasını sağlamak mümkün olacak. 5G ile 1 milisaniyede cihazlar arasında bağlantı kurmak mümkün olacak. Bu da bir insanın düşünce hızından daha hızlı bir süre. Drone'lar üzerinden kurye servisi, güvenlik, ilk yardım, akıllı araçlar gibi pek çok teknoloji, 5G sayesinde geliştirilerek hayata geçirilebilecek. Örneğin aracınız yolda ilerlerken hem öndeki araçlarla hem yayalarla hem de trafik ışıklarıyla iletişime geçecek. Daha akıllı bir dünya için milyonlarca verinin bağlantılı olması gerekiyor, biz de Huawei olarak bu doğrultuda 5G çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HUAWEI Türkiye Ar-Ge Direktörü Wu Lianqinq, “HUAWEI'nin Ar-Ge stratejileri akademik iş birlikleri ile daha da güçleniyor. HUAWEI olarak Ar-Ge'ye ciddi bir yatırımı yapıyoruz. Türkiye'de yazılım ve inovasyona odaklanarak Türkiye'nin bilişim alanındaki gücünü artırmak istiyoruz. Tüm bu süreçte de üniversitelerle iş birliğini çok önemsiyoruz. Bilim insanları tek bir ülke için değil tüm insanlığın yararına çalışıyorlar. Bizler de bu anlamda akademilerle iş birliğimizi daha da ileri taşıyarak hem ülkenin yetişmiş insan gücüne hem de Türkiye'nin teknolojik geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.