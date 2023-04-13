Hücre evinden çıkan patlayıcılar emniyette sergilendi

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan şahsın hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, TKP/ML(Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist) Silahlı Terör örgütü faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen çalışmalarda çerçevesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan Ü.Y. isimli şahsın Küçükçekmece'de olduğu belirlenmiş, 5 Nisan tarihinde Ü.Y. isimli şahsı yakalamak için operasyon düzenlenmişti. Bir adrese yapılan operasyon neticesinde Ü.Y. , A.H.A. , Ö.K. ve Ş.Y.B. isimli 4 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda 2 adet Tabanca ve 36 adet fişek ve ele geçirildi. Yakalanan Ş.Y.B. ve Ö.K. isimli şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştı. Ü.Y. ve A.H.A. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mühimmat saklamak için kullandığı hücre evi tespit edilmişti

Çalışmaların devamında, Ü.Y. isimli şahsın Esenyurt'ta bomba yapımı ve silah/mühimmat saklamak için kullandığı hücre evi tespit edilmiş, Operasyonda, 250 gr ağırlığında hassas ve güçlü patlayıcı madde olan TATP, 600 ml sıvı başlatıcı olarak kullanılan Hidroklorik Asit, 30 gr ağırlığında bomba yapımında kullanılan dumansız barut, el yapımı bombalarda başlatıcı olarak kullanılan 57 adet maytap fitili ve 17 adet tel maytap, el yapımı bombalarda akım kaynağı olarak kullanılan elektronik devre elemanları ele geçirilmişti. Ayrıca, adreste yapılan incelemelerde evi kiralayan şahsın örgüt içerisinde faaliyet yürüten O.C. isimli şahıs, Avcılar ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Aramada, 3 adet tabanca ve şahsa ait dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş, yakalanan Ş.Y.B. ve Ö.K. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılmış, Ü.Y. ve A.H.A. isimli şahıslar ise tutuklanmıştı. Operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve silahlar emniyette sergilendi.