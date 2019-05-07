Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye'nin ilk av tüfeği üreticisi olduğu belirtilen Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin her yıl yapılan olağan genel kurul toplantısı gerçekleşti. Gündemi yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu seçimi olan toplantıda Naci Tanık, yönetim kurulu ile birlikte yeniden seçilerek güven tazeledi.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin bu yılki genel kurul toplantısının ana konusu üç yılda bir gerçekleşen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu seçimiydi. 2015'ten bu yana başkanlık yapmakta olan 6'ncı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, güven tazeleyerek Yönetim Kurulu ile birlikte tekrar başkanlığa seçildi.

Ortaklarla bire bir değerlendirme

Yapılan bilgilendirmede; Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık ve kurul üyeleri, toplantıda 2016 yılından bu yana kattığı değerleri 362 ortağıyla paylaştı. Makro gelişmelere de yer verilen sunumda, en büyük pazarlarının Amerika olduğunu ve 42 ülkeye ihracat yaptıklarını, ek olarak da 8 ülke ile görüşmelerin sürdüğünden bahsedildi. Yurtiçi satışların ise yüzde 62,8 oranında arttığının altı çizildi.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve müşteri memnuniyeti de gündemde

Müşteri geri dönüşlerine oldukça önem verdiklerini söyleyen yönetim kurulu başkan ve üyeleri, sosyal medyada kooperatif hakkındaki öne çıkan olumlu yorumlara da değindi. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında yapılan projeleri içeren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin videosu ile sunum sona erdi.