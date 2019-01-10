Hugo Rodallega'ya dolandırıcı şoku

Trabzonspor'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, kendisini dolandırmaya çalışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Rodallega'nın avukatı, başarılı futbolcunun sahte icra takibi bahanesiyle 2 milyon 500 bin TL tutarında dolandırılmak istendiğini söyledi.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Hugo Rodallega, dolandırılmanın eşiğinden döndü. Deneyimli golcünün, sahte icra takibi ile 2 milyon 500 bin TL parasının çalınmak istendiği öğrenildi. Çağlayan Adliyesi'nde gelerek suç duyurusunda bulunan Kolombiyalı futbolcunun avukatları ifade öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcünün tanımadığı şahıslar tarafından dolandırılmak üzereyken olayın yargıya taşındığını ifade eden Avukat Mikail Hasbek, "Cuma günü itibariyle Rodallega'nın aramasıyla vakıf olduk. Dosyaya baktığımızda enteresan bir durumla karşılaştık. Yüklü miktarda bir alacak var. O alacak miktarı banka hesabında haczedilmiş bankadan çıkmış. Neredeyse Cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. Pazartesi günü İcra Hukuk Mahkemesinde tedbir kararı aldırarak dosyayı durdurduk. Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. 50 bin 100 bin yerinden oynarken banka memuru haberdar eder hesap sahibini. Milyonların üzerinden bir rakam bankadan icra dairesine gelirken bankadan hiçbir yönetici haber dahi etmiyor. Rodellaga'nın adresiyle alakası olmayan bir tebligat postacı tarafından muhtara bırakılmış. Engel olamazsak zamanında neredeyse bu paralar uçup gidecekti" şeklinde konuştu.

"Ortada legal hiçbir kayıt yok"

Alacaklı gözüken kişiyi hiç tanımadıklarını kaydeden avukat Hasbek, "Ortada legal hiçbir kayıt gözükmüyor. Kuaför dükkanında futbolcuya tebligat yapılır mı hiç. Alacağında meşru olmadığı alacaklının da tanınmadığı bir durum. Kanun boşluklarından istifade ederek alacak üretilebilir mi bu çaba gözetilmiş. Son anda yakaladık" ifadelerini kullandı.

Emre Özkurt: "2 buçuk milyon liranın teslim edilmesine son anda engel olduk"

Rodellega'nın diğer avukatı Emin Özkurt ise, "Trabzonspor gibi ülkemizin güzide kulübünün önemli oyuncusunun gerçek anlamda mağdur edilmesine son anda müdahil olduk. Yaklaşık 2 buçuk milyon liranın teslim edilmesine son anda engel olduk. Gerekli suç duyurumuzu yaptık. Bugün de bu konuyla alakalı ifademizi vereceğiz. Benzer durumda olan yabancı futbolcuların da olduğunu gördük. Türkiye'de bulunan yabancı futbolculara karşı yönelik belirli bir ekip tarafından icra kanalı marifeti kullanılmak suretiyle organize işlem. Bunla ilgili süreç başladı. Türkiye'deki yabancı futbolcular her şeyden önce misafirimiz. Ülkemizin imajını ülkemizin layık olduğu güzelliklerini alıp memleketlerine gittiklerine fahri konsolosumuz olması gereken kişiler. Biz de avukat olarak mağduriyetini gidermek için bu girişimleri yaptık. Başka yabancı futbolcular için de aynı adrese tebligat yapıldığını gördük. Süreç artık yargıya intikal etti. Bize gelen duyulara baktığımızda 15-20 milyon gibi bir paradan söz ediyoruz. Sadece bizim futbolcumuzun 2,5 milyonları mevcut. Başka futbolcular da var onların kendi avukatları gerekli açıklamayı yapar" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından ünlü futbolcu ve avukatları ifade vermek üzere adliyeye giriş yaptı.