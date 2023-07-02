Hull City, Liam Delap'i kadrosuna kattı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, bonservisi Manchester City’de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap’in 1 sezonluk kiralandığını açıkladı.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, bonservisi Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'in 1 sezonluk kiralandığını açıkladı.
İngiltere Championship temsilcisi Hull City, gelecek sezon Premier Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam diyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ekip, bonservisi Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'in 1 sezonluk kadroya dahil edildiğini açıkladı.
Genç oyuncu Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.