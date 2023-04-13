hummel, DNA konseptli yeni mağazasını açtı

Spor giyim markası hummel, DNA konseptli en büyük mağaza açılışını rap sanatçısı Norm Ender ve birçok ünlü ismin katılımı ile Forum İstanbul AVM'de gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından hummel, Forum İstanbul'da dünyanın en büyük DNA konseptli mağazasının açılışını hummel Türkiye'nin üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleştirdi. Estetik, minimalizm ve İskandinav konsepti içeren ve 400 metre kare üzerinde bir alana yayılan hummel mağazasının açılışına ünlü rapçi Norm Ender, Serel Yereli, Merve Aydın, Zeynep Köse, Yağmur Burce ve Ceren Kaya katıldı.

Markanın Forum İstanbul mağazasında, 100. yıla göre güncellenmiş bir dış taban ve markalama ile orijinal panellere sahip olan, her çiftte ham petrol kullanımını yüzde 25 oranında azaltan Reach LX-E teknolojisiyle kullanılan Stockholm koleksiyonunu; miras ve çağdaş tasarımın uyumu olan, üst kısım REACH bileşeninin üzerine yerleştirilmiş, 80'lerden kalma Marathona Reach LX ürünlerini ön plana çıkıyor. Marka, 17. DNA mağazasında Türkiye ve Danimarka koleksiyonları tüketicilerle buluşturuyor.

Markanın global DNA konseptli mağazalarının estetiği ve minimalizmi ön plana alan prensipleri ve yenilikçi yaklaşımıyla perakende sektöründe yeni bir soluk olmaya devam ettiğini vurgulayan hummel Türkiye Perakende Direktörü Savaş Zafer Oğur, “Bugün burada 17. DNA mağazamızı açmanın, hem de bizim için çok önemli noktalardan biri olan Forum İstanbul'da açmanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

DNA konseptli mağazanın en önemli özelliklerinden birisinin sürdürülebilirliğe vurgu yapması olduğu belirtilirken, mağaza içerisindeki bazı duvarları geri dönüştürülmüş “Cardboard” olarak tanımlanan doğal ve geri dönüşümlü panel kullanılarak hazırlandığı aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre, bu ürün kirletici unsur içermezken aynı zamanda toprakta çözünebilir özelliklere sahip. Konsept minimalizm ve İskandinav ruhunu yansıtması açısından marka kimliğine ve tarihine gönderme yaparken aynı zamanda geçmişle günümüzü harmanlıyor.