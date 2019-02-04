Hünerli kadınlar, balıkçılardan file yapımını öğrendi

Atakent'te bulunan Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı'nın marifetli kadınları file çanta için yepyeni bir proje geliştirdi. Hünerli kadınlar, yeni ve bir o kadar sağlam file modelleri örmek için balıkçı barınaklarının yolunu tuttu.

Aile bütçesine katkıda bulunuyorlar

Küçükçekmeceli kadınlar, Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'na giderek işi yerinde ve ustalarından öğrendi. Barınaktaki balıkçılar senelerdir yaptıkları ağ örgü tekniğinin tüm inceliklerini kadınlara gösterdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen kadınlar evlerinden getirdikleri file ipleri ile balıkçılardan yeni file örgü tekniğini öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.