Hürriyet'e yeni bir spor tesisi açılıyor

Kağıthane Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'ne genç ve yetişkinlere özel yeni bir spor tesisi açılıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği Sporcuhane projesi kapsamında ilçedeki mahallelere yeni spor alanları kazandırılıyor. Talatpaşa Mahallesi'nden sonra şimdi de Hürriyet Mahallesi'ne genç ve yetişkinlere özel yeni bir spor tesisi açılıyor. Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde yer alan Hürriyet Spor Tesisi; 600 metrekare alanda kadın ve erkeklere ayrı günlerde hizmet verecek. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak tesiste fitness, pilates ve aerobik yapılabilecek. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin son hazırlıkları yerinde inceleyerek tesisin yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.