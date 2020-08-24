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Hüseyin Çelik, Euroleague'de düdük çalacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Klasman Hakemi Hüseyin Çelik’in önümüzdeki sezon Euroleague’de görev alacağını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Klasman Hakemi Hüseyin Çelik'in önümüzdeki sezon Euroleague'de görev alacağını duyurdu.


Euroleague tarafından 21-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği seminere katılan A Klasman Hakemi Hüseyin Çelik, önümüzdeki sezon Euroleague'de düdük çalacak. Toplamda 70 hakemin görev yaptığı Euroleague'de önümüzdeki sezon için listeye eklenen 6 hakemden birisi olan Hüseyin Çelik, 2019-2020 sezonunda A Klasman hakemliğine yükselmişti.

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