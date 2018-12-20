İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüseyin Göçek'e 3 hafta sonra görev

Spor Toto Süper Lig’de son olarak 13.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak 13. haftadaki Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yöneten ve bir süre dinlendirilen Hüseyin Göçek, 3 hafta sonra ilk kez Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor mücadelesinde görev alacak.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor - Kayserispor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek böylece 3 hafta sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bir maçta görevlendirildi. En son Süper Lig'in 13. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan 42 yaşındaki hakem, son dakikalarda Konyaspor lehine verdiği penaltıdan dolayı sarı-kırmızılı camia tarafından tepki görmüştü. O müsabakada ayrıca VAR hakemi olan Halis Özkahya da tepkilerin odağında olmuştu.


MHK konuyla ilgili olarak ise, "FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuştur" açıklamasında bulunmuştu.


Aynı müsabakada VAR hakemi olan Halis Özkahya'ya ise bu hafta yine görev verilmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.