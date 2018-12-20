Hüseyin Göçek'e 3 hafta sonra görev

Spor Toto Süper Lig'de son olarak 13. haftadaki Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yöneten ve bir süre dinlendirilen Hüseyin Göçek, 3 hafta sonra ilk kez Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor mücadelesinde görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor - Kayserispor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek böylece 3 hafta sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bir maçta görevlendirildi. En son Süper Lig'in 13. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan 42 yaşındaki hakem, son dakikalarda Konyaspor lehine verdiği penaltıdan dolayı sarı-kırmızılı camia tarafından tepki görmüştü. O müsabakada ayrıca VAR hakemi olan Halis Özkahya da tepkilerin odağında olmuştu.

MHK konuyla ilgili olarak ise, "FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuştur" açıklamasında bulunmuştu.

Aynı müsabakada VAR hakemi olan Halis Özkahya'ya ise bu hafta yine görev verilmedi.