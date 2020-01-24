Hüseyin Üneş: “Erzurumlular olarak soğuk ile gündeme geldiğimiz için çok rahatsızız”

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u geçip, yarı finale kalmak istediklerini söyledi. Üneş ayrıca Erzurumlular olarak soğuk havalarla gündeme gelmekten rahatsız olduklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi sonucunda TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Trabzonspor ile eşleşti. Kura sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “Türk futbolu için hayırlı olsun. 160 takımla başlayan turnuvada ilk 8'e kalmak çok değerli. Rakibimiz bu turda Trabzonspor. Bölgede komşumuz ve çok iyi ilişkilerimiz olan bir camia. Onlara da hayırlı olsun. İnşallah en güzel şekilde ağırlayacağız. Futbolun güzelliklerinin ön planda olacağı maçlar oynayacağımızı umuyoruz. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun. Tarihimizde ilk defa Erzurumspor olarak yarı final oynama şansını yakaladık. Yarı finale kalmayı çok istiyoruz. Oynadığımız futbolla bütün futbolseverlere bunu gösterdik. Umarım Trabzonspor'u da eler, yarı finale kalırız” diye konuştu.

“Erzurumlular olarak soğuk ile gündeme geldiğimiz için çok rahatsızız”

Üneş, "Geçen sene Süper Lig'deyken de özellikle İstanbul takımları Erzurum'a bu mevsimde geldiği zaman biraz da skor endeksli Erzurum'un soğuğu çok fazlasıyla kamuoyuna taşınıyor. Biz Erzurumlular bundan çok rahatsızız, üzülüyoruz. Bizim Erzurum'un bu mevsimde hava koşulları Sivas ile eş değer. Sivas da Süper Lig'e ilk çıktığında aynı şeyler yazılıp çizilmişti. Süper Lig'de devamlılığı yakaladılar unutuldu, gitti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere Avrupa'da ülkemizi temsil takımlarımız çok daha zor şartlarda, soğuk iklimde Rusya'da, Ukrayna'da top oynuyorlar. Hiç bu soğuk gündeme gelmiyor. Futbolcu sağlığını tehdit ediyor deniyor. Bugüne kadar hiçbir maçımızda soğuktan dolayı sakatlık olmadı. Sezon başı yaza denk geliyor. Sıcak futbolcu sağlığını daha çok tehdit ediyor. Temmuz, ağustos aylarında Adana'da, İzmir'de, Antalya'da futbol oynanıyor, fazla konuşulmuyor. Erzurumspor şehri olarak Türk futboluna çok ciddi katkılar sunuyoruz. Bugün Antalya kış kampı nasılsa Erzurum da yaz kampı için o yolda ilerliyor. Yurt dışından takımlar geliyor. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Dolu tribünlere oynuyoruz. Futbola renk katıyoruz. Süper Lig'de neler yaptığımızı herkes biliyor. Nasıl düştüğümüz de ortada. Biz soğuktan ziyade futbola katmış olduğumuz güzelliklerle gündemde olmak istiyoruz. Erzurumlular olarak bundan çok üzülüyoruz” şeklinde konuştu.