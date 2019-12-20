İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüseyin Üneş: “Öncelikli hedefimiz Süper Lig”

Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor’da Başkan Hüseyin Üneş, “Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig’e dönmek.

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, “Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig'e dönmek. Önceliğimiz kesinlikle Süper Lig. Dolayısıyla bu turnuvada da devam edebildiğimiz kadar edeceğiz” dedi.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kurada Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turun hayırlı olmasını dileyen Üneş, “Biz BB Erzurumspor olarak 3. turda turnuvaya dahil olduk. Önce Edirne'yi eledik. Daha sonra evimizde Bodrumspor'u eledik. Dün de 5. turda Bursaspor'u geçerek bugün Beşiktaş ile eşleştik. Ben Beşiktaş'a başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maç olacak karşılıklı. Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig'e dönmek. Önceliğimiz kesinlikle Süper Lig. Dolayısıyla bu turnuvada da devam edebildiğimiz kadar edeceğiz. Takımımızı çok fazla yormadan, zorlamadan. Bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.