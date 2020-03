Hüsnü Ekin'den Kadınlar Günü mesajı

Türk tekstil sektörünün önemli markalarından Zühre'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, "Tüm ekibimizdeki kadınları eğitime, gelişime ve sosyal hayatta var olmaya teşvik ediyoruz. Kadınlar için üretiyoruz, kadınları anlıyoruz ve her zaman destekliyoruz." dedi.

Türk tekstil sektörünün önemli markalarından Zühre'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York'ta greve giden bir tekstil fabrikasına polisin müdahalesi sırasında çıkan yangında 120 kadın işçi can vermesinin ardından kaybedilen bu kadınların bir çığlığa sembol olduklarını belirten Ekin, "Bugün, 8 Mart dünyada Kadınlar Günü olarak tarihe geçti. Kadının emeğinin ikinci planda görülemeyeceği o günden sonra daha da yüksek bir ortak ses ile haykırıldı. Kadınların her birini ‘özel' olarak gören, tasarımları ile ‘kadın'ın gücünü vurgulayan şirket olarak, tüm ekibimizdeki kadınları eğitime, gelişime ve sosyal hayatta var olmaya teşvik ediyoruz." dedi

Kadınlar için ürettiklerini belirten Ekin, "Kadınları anlıyoruz ve her zaman destekliyoruz." ifadelerini kullandı.