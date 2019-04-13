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Hüsnü Güreli, Bartu ailesine taziyede bulundu

A Milli Takım’ın ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane isimlerinden Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı.

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane isimlerinden Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı. TFF Başkanı Hüsnü Güreli de cenazeye katılarak Can Bartu ailesine ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a taziyede bulundu.


83 yaşında hayata gözlerini yuman Can Bartu için ilk olarak Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde veda töreni yapıldı, ardından da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.


Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile birlikte TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik katıldı.


TFF Başkanı Hüsnü Güreli, cenaze töreni öncesinde Can Bartu'nun ailesine ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a taziyede bulundu.


Can Bartu'nun cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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